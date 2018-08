Dubbele opsteker voor Goffin ATP & WTA CINCINNATI 16 augustus 2018

De moeilijke loting in de eerste ronde van het ATP 1.000-tornooi van Cincinnati bleek uiteindelijk toch niet zo ongunstig te zijn voor David Goffin (ATP 11). Rijzende ster Stefanos Tsitsipas (ATP 15) was vermoeid na zijn finaleplaats vorige week in Toronto en moest met 7-5, 6-3 de zege aan onze landgenoot laten. Een belangrijke zege voor Goffin, aangezien hij enkele weken terug in de kwartfinale van Washington nog kansloos had verloren van de jonge Griek. Gisteravond ging Goffin ook voorbij de tweede ronde. Tegen Benoit Paire (ATP 57) moest hij wel tot de derde set wachten om het verschil te maken: 5-7, 6-4, 6-2. In de achtste finale speelt Goffin tegen de als zesde geplaatste Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6).(FDW/WWT)

