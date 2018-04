Dubbele familienaam breekt niet door 23 april 2018

00u00 0

Slechts 6% van de kinderen die vorig jaar in België geboren werden, heeft een dubbele familienaam gekregen. Het gaat om 6.132 baby's op een totaal van zo'n 101.000. In Vlaanderen is de dubbele familienaam het minst populair. Amper 4,4% van de kersverse ouders maakte gebruik van de mogelijkheid, tegenover 7,7% in Wallonië en 9,4% in Brussel. Sinds juni 2014 mogen ouders zelf kiezen welke achternaam ze aan hun kinderen geven: die van de vader, die van de moeder of een combinatie van beide. Ook in 2016 was de dubbele familienaam niet razend populair, met 5% van de borelingen.