Dubbele familienaam blijft zeldzaam 21 januari 2019

Van de 55.908 kinderen met Belgische nationaliteit die vorig jaar in Vlaanderen zijn geboren, kregen er 1.892 een dubbele familienaam vader-moeder en 436 moeder-vader. Dat is samen 2.328, of 4,16% van de kinderen. Walen en Brusselaars kiezen vaker voor een dubbele naam. In het Waals Gewest kregen vorig jaar 2.558 van de 32.161 kinderen een dubbele achternaam, dat is 7,9%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er 1.030 van de 11.350 kinderen met een dubbele familienaam, of 9,25%. Sinds juni 2014 mogen ouders zelf kiezen welke achternaam ze hun kinderen meegeven: die van de vader, die van de moeder of een combinatie van beide in de volgorde die de ouders kiezen.