Dubbel zuinig, dubbel duur 20 januari 2018

Slim bekeken door die van Nalys. Of zeggen we beter sluw? Met de nieuwe Wish-keukenrollen zorgt een extra 'stippellijn' ervoor dat je ook maar een half velletje kan afscheuren. "Zo kies je enkel wat je nodig hebt en verspil je minder", klinkt het. En om dat nog wat extra te benadrukking stelt de verpakking twee van deze Wish-rollen gelijk aan vier gewone rollen. Maar in de portemonnee voel je dat allerminst. Met bij Delhaize 3,45 euro voor twee van deze zuinige keukenrollen betaal je nauwelijks minder dan de 3,79 euro die je bijvoorbeeld voor vier Nalys Absorb-keukenrollen neertelt. Van een nuloperatie gesproken. (StV)

