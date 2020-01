Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel websites offline gehaald 31 januari 2020

DNS Belgium, beheerder van de domeinnaamzones .be, .vlaanderen en .brussels, heeft vorig jaar 5.733 websites offline gehaald. Het gaat om bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018 (2.913) en een absoluut record. Mogelijk komt dat doordat er meer frauduleuze websites zijn. "Maar het betekent vooral dat we ze beter opsporen en sneller offline halen", klinkt het bij DNS. Bij meer dan een derde van de offline gehaalde websites (2.090) ging het om frauduleuze webshops. De meeste sites haalde DNS Belgium offline op basis van het eigen controlesysteem, waarbij wordt opgetreden tegen domeinnaamhouders met onjuiste gegevens. De organisatie trok ook 163 domeinnamen in op vraag van de FOD Economie.

