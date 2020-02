Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel vrijwillige ontslagen bij overheid 25 februari 2020

Het aantal vrijwillige ontslagen bij de Vlaamse overheid is de voorbije vijf jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Vorig jaar namen 393 Vlaamse ambtenaren vrijwillig ontslag. In 2014 waren dat er 'maar' 188. Dezelfde tendens geldt voor ontslagen met onderlinge toestemming: van 76 in 2014 naar 253 in 2019. De Vlaamse overheid voelt blijkbaar de gevolgen van de concurrentieslag op de krappe arbeidsmarkt. Somers werkt intussen aan een uitdoofscenario voor de vaste statutaire benoemingen, om de omslag te maken naar een flexibel systeem met contractuelen. Op dit moment is ongeveer 70% van de meer dan 28.600 Vlaamse ambtenaren vastbenoemd.

