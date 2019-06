Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel voetballende meisjes in vijf jaar tijd 06 juni 2019

In Vlaanderen zijn er op dit moment ruim 28.000 voetballende meisjes, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Dat is bijna een verdubbeling in vijf jaar tijd, toen ze nog met amper 15.000 waren. Tessa Wullaert en de Red Flames zitten daar voor iets tussen, maar zeker ook Eden Hazard en co. "Een forse stijging, als je weet dat in ons beleidsplan staat dat we voor een stijging van 25 procent gaan", zegt Niki De Cock, coördinator 'voetbal voor meisjes' bij Voetbal Vlaanderen.