Dubbel zoveel tuinaannemers in twee jaar tijd 09 april 2018

Het aantal tuinaannemers in ons land is in twee jaar verdubbeld. In 2017 waren ze al met meer dan 8.000, meldt VTM Nieuws. Belgen hebben graag dat hun tuin er piekfijn uitziet, maar huren dus steeds vaker iemand in om hen daarbij te helpen. Meer en meer mensen starten ook als tuinaannemer in bijberoep. Het is geen erkend beroep, dus iedereen zonder kennis, diploma of opleiding mag zichzelf tuinaannemer noemen. Het 'gevaar' is dan dat mensen zonder technische kennis van planten je tuin beginnen te snoeien. Vanaf september 2019 kan je zelfs zonder een attest bedrijfsbeheer van start gaan als zelfstandig tuinaannemer.