Dubbel zoveel slachtoffers van tienerpooiers 01 augustus 2018

Het aantal gemelde gevallen van uitgebuite meisjes door tienerpooiers zal dit jaar verdubbelen in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Payoke vzw en Child Focus die 'De Morgen' kon inkijken. De problematiek blijft maar toenemen in Vlaanderen. Payoke vzw, dat slachtoffers opvangt, eindigt dit jaar wellicht op 40 gemelde slachtoffers. Child Focus, dat een meldpunt heeft, opende in de eerste helft van dit jaar al 73 dossiers, terwijl dat er in heel 2017 slechts 42 waren. Om de problematiek te bestrijden, lanceerde minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in 2016 een actieplan. Maar volgens Child Focus en Payoke vzw is het hoog tijd voor een update.