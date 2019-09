Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel leningen voor fietsen 20 september 2019

Het aantal leningen voor een fiets is de voorbije maanden opnieuw toegenomen. Banken die fietsleningen aanbieden, spreken van een verdubbeling. Belfius stelde vorig jaar al een vervijfvoudiging vast, bij KBC en BNP Paribas Fortis ging het om een verdrievoudiging. De trend zette zich in de eerste helft van dit jaar door, aldus 'De Tijd'. Belfius meldt dat het aantal aanvragen in de eerste jaarhelft met 80 procent is gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Argenta signaleert een toename van 99 procent over de eerste acht maanden van 2019 en BNP Paribas Fortis stelt een verdubbeling vast. Op basis van de cijfers van de grootste vijf banken blijkt dat Belgen gemiddeld 3.300 euro ontlenen voor een nieuwe (bak)fiets of speedpedelec. De gemiddelde looptijd bedraagt 27,5 maanden.

