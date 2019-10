Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel leerlingen volgen islam op school 08 oktober 2019

De populariteit van de lessen islam op school zit enorm in de lift. Waar in 2009-2010 nog maar 3,6% van de leerlingen op de middelbare school deze lessen volgde, was dat vorig schooljaar al gestegen tot 6,3%. In het gemeenschapsonderwijs gaat het zelfs om 26,1% van de leerlingen, tegenover 13,8% in 2009-2010. In het lager onderwijs is de trend eveneens te zien, zo blijkt uit cijfers van het Statistisch Jaarboek van het Vlaams onderwijs. Grootste 'slachtoffer' binnen de levensbeschouwelijke vakken is de katholieke godsdienst. Zowel in het lager als het secundair blijft deze de grootste groep leerlingen aantrekken, maar hun aantal daalt wel jaar na jaar.

