Dubbel zoveel lange weekends dit jaar 07 januari 2020

Goed nieuws aan het begin van het jaar: in 2020 staan ons niet twee - zoals normaal - maar vier verlengde weekends te wachten. Pasen en Pinksteren bezorgen elke werknemer jaarlijks een driedaags weekend, dit jaar komen daar de Dag van de Arbeid en Kerstmis bij. Zowel 1 mei als 25 december valt in dit schrikkeljaar op een vrijdag. Wie bij een overheidsdienst werkt, mag zich op nog een vijfde lang weekend verheugen, want Allerzielen valt op een maandag. Wie zelf kan beslissen wanneer hij of zij brugdagen neemt, heeft twee keer kans op een vierdaags weekend. Hemelvaart (21 mei) valt op een donderdag en wie de dag erna vrij neemt, kan vier dagen op weekend. De nationale feestdag op 21 juli valt op een dinsdag, zodat wie op 20 juli vrij neemt ook weer vier dagen niet aan het werk hoeft.

