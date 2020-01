Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel kmo's laten aanwervingen beïnvloeden door politieke impasse 06 januari 2020

00u00 0

De federale politieke impasse in ons land beïnvloedt de tewerkstellingsplannen van vier op de tien kmo's. Dat is een verdubbeling tegenover een half jaar geleden. Toen gaf een vijfde van de kmo's aan dat de politieke situatie in ons land hun plannen om mensen aan te werven, beïnvloedt, stelt hr-dienstverlener SD Worx. Desondanks blijven de aanwervingsplannen van de kmo's stabiel: gemiddeld wil men bij één op de drie (36,4%) Belgische kmo's iemand aannemen tussen januari en maart. Dat is in lijn met vorige kwartalen. "Gelukkig, maar misschien waren die ambities positiever als de politieke situatie anders was geweest", aldus SD Worx.