Dubbel zoveel klanten kiezen voor andere bank 07 september 2018

Het aantal mensen dat kiest voor een andere bank, is verdubbeld sinds de overstap begin februari werd vergemakkelijkt. De klant moet immers niet langer zijn nieuwe rekeningnummer zélf doorgeven aan schuldeisers die met domiciliëring werken of aan terugkerende betalers. Dat doen voortaan de banken. Febelfin, de federatie van de financiële sector, meldt dat in de eerste zes maanden van de nieuwe dienst (van begin februari tot eind juli) 39.758 bankoverstappen werden verwerkt. Dat is een verdubbeling tegenover een jaar eerder. De stijging heeft volgens de federatie alleen te maken met "een lagere drempel om over te stappen". Het is dus niet zo dat klanten minder tevreden zijn over hun bank, vervolgt ze.

HLN