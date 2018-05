Dubbel zoveel klachten over discriminatie tijdens zwangerschap 30 mei 2018

Vorig jaar zijn in België dubbel zoveel meldingen over zwangerschapsdiscriminatie binnengelopen als in 2016. Dat laat het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) weten. Meer dan één op de vijf dossiers die het Instituut in 2017 opende, had te maken met zwanger- of moederschap. Ongeveer de helft van deze meldingen (43%) liep binnen in de laatste drie maanden van het jaar. Toen liep de campagne 'Mama blijft aan boord', waarmee het IGVM het bewustzijn wilde vergroten over de rechten die zwangere werkneemsters hebben. "Vrouwen moeten niet berusten bij het idee dat een baby krijgen de carrière afremt", klinkt het.

