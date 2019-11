Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel kinderen volgen psychotherapie in vijf jaar tijd 13 november 2019

Het aantal jongeren die via de Christelijke Mutualiteit (CM) een tegemoetkoming krijgen voor psychotherapie, is in vijf jaar tijd met bijna 50% toegenomen.

Sinds 2014 betaalt CM voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen 12 tegemoetkomingen voor psychotherapie terug. In 2014 maakten 9.800 leden gebruik van het voordeel, in 2018 waren dat er al 14.300. De toename is nog meer uitgesproken bij kinderen tot 9 jaar.

Vanaf 1 januari krijgen CM-leden dubbel zoveel sessies terugbetaald, 24 in plaats van 12.

