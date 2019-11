Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel daklozen in tien jaar tijd 05 november 2019

In tien jaar tijd is het aantal thuis- en daklozen in Brussel meer dan verdubbeld. Een groep onderzoekers maakte in de nacht van 5 november vorig jaar een momentopname en telde 4.187 dak- en thuislozen. In 2008 waren dat er nog 'maar' 1.729.

