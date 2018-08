Dubbel zoveel chauffeurs betrapt zonder rijbewijs 27 augustus 2018

Het aantal autobestuurders dat betrapt wordt zonder dat ze geslaagd zijn voor een theoretisch en/of praktisch rijexamen, is de laatste jaren verdubbeld. In 2012 ging het nog 669 gevallen, in 2016 waren het er al 1.331, blijkt uit cijfers van Vias. Het kenniscentrum voor verkeersveiligheid wijst op de forse toename van het aantal bestraffingen waarbij examens opnieuw moeten worden afgelegd én van het aantal 'herstelonderzoeken', waarbij medische en psychologische tests worden afgenomen. "Een kwart van die mensen legt die examens of tests nooit meer af, maar een deel van hen rijdt wel nog rond met de auto."