Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel boetes voor fietsers die gsm'en 09 december 2019

00u00 0

Het aantal boetes voor bellen of sms'en op de fiets is in vier jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) opvroeg bij binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V). Fietsers vallen volgens de wegcode onder de categorie 'bestuurder' en dus is gsm-gebruik verboden. Een inbreuk kost 116 euro. In 2014 schreef de politie daar nog zo'n 600 boetes voor uit, terwijl dat er in 2018 al zowat 1.200 waren. De overgrote meerderheid van de inbreuken wordt in Vlaanderen vastgesteld, vooral in de grote steden: koploper in 2018 was Leuven (362 overtredingen), gevolgd door Antwerpen (288) en Gent (208). In 2017 werden in de Arteveldestad zelfs 607 boetes uitgeschreven, een record. Dat ligt volgens Raskin deels aan de grote studentenpopulatie in de steden.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis