Dubbel zoveel Belgen moeten met masker slapen

In amper vijf jaar tijd is het aantal mensen dat slaapt met een masker tegen slaapapneu verdubbeld, tot naar schatting zowat 120.000. De kosten daarvoor kunnen tegen 2023 oplopen tot een half miljard euro per jaar, schat Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA). Nu al betaalt het Riziv meer dan 80 miljoen euro per jaar voor de CPAP-maskers (de patiënten betalen zelf maar een fractie van de huurprijs) en voor de slaaponderzoeken om de diagnose te stellen. Mensen met slaapapneu stoppen tijdens hun slaap meermaals met ademen, soms zelfs om de paar minuten. Door het dragen van een masker wordt er lucht onder druk in hun neus en keelholte geblazen. Zo kunnen ze weer dieper slapen, met minder gesnurk. Wie slaapapneu heeft, loopt onder andere meer risico op cardiovasculaire aandoeningen.

