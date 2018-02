Dubbel zoveel agressie tegen Vlaamse postbodes 16 februari 2018

193 postbodes zijn vorig jaar uitgescholden of aangevallen tijdens het werk. Dat zijn er een stuk meer dan de jaren daarvoor: toen werden er achtereenvolgens 137 en 135 gevallen van agressie geregistreerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister Alexander De Croo, bevoegd voor Post, op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR). Vooral in Vlaanderen neemt het aantal gevallen van agressie toe: van 38 in 2015 tot 81 gevallen in 2017. In Wallonië werden 89 feiten geregistreerd, in het Brussels Gewest 23.

