Dubbel zoveel agenten ingezet tegen transmigranten 22 maart 2019

Het aantal manschappen van de federale politie in West-Vlaanderen dat fulltime wordt ingezet tegen transmigratie wordt verdubbeld van 20 naar 40. Dat maakte minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gisteren bekend tijdens een grootscheepse politieactie aan de kust. Volgens hem zorgt de nakende brexit voor een aanzuigeffect. "Mensensmokkelaars maken vluchtelingen wijs dat de grenzen na de deadline van 29 maart definitief sluiten en dat het de laatste kans is om het Verenigd Koninkrijk binnen te raken", stelt De Crem. "Vorig jaar werden meer dan 7.000 vluchtelingen opgepakt in West-Vlaanderen en we zien dat die cijfers dit jaar gelijk lopen. Het probleem blijft even groot, dus zijn extra manschappen nodig." Woensdagavond werden nog 23 Vietnamezen uit een container gehaald op een schip in Zeebrugge. Het waren de vluchtelingen zelf die de hulpdiensten hadden gebeld. (BBO)

