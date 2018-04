Dubbel zoveel aanslagen in één jaar tijd 13 april 2018

Het aantal terroristische aanvallen in westerse landen is in één jaar tijd verdubbeld, van 96 in 2016 naar 204 in 2017. Dat blijkt uit de risicokaarten van verzekeraar Aon over politiek geweld, terrorisme en politieke risico's. De toeristische sector blijft een bijzonder aantrekkelijk doelwit, zegt de verzekeraar. In 2017 waren wereldwijd minstens 44 aanvallen rechtstreeks gericht tegen openbaar vervoer of tegen hotels, nachtclubs, de burgerluchtvaart of andere trekpleisters. Meer dan 80% van de dodelijke slachtoffers (1.092 in 2017) vielen op plaatsen waar doorgaans veel toeristen aanwezig zijn. 8% van de aanslagen is dan weer gericht tegen bedrijven, drie kwart daarvan viseerde olie en gas, mijnbouw, transport, bouwnijverheid of kritische infrastructuur.

