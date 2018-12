Dubbel zoveel 60-plussers aan het werk 07 december 2018

In Vlaanderen zijn momenteel ruim 155.000 zestigplussers aan de slag met een contract voor onbepaalde duur. In het hele land is 9,6% van die leeftijdsgroep aan het werk - een verdubbeling tegenover tien jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Statbel, het Belgische statistiekbureau. "Dat komt deels door de vergrijzing: er zijn simpelweg meer werknemers in die leeftijdscategorie", zegt Jurryt Prims, directeur bij het kenniscentrum van sociaal verzekeringsfonds Acerta. "Het is sinds 2012 ook steeds moeilijker geworden om vroeger te stoppen met werken: de brugpensioenen zijn beperkt en je kan pas later met vervroegd pensioen." Oudere werknemers raken bovendien vlotter aan de bak, zo blijkt. Voor het eerst worden er meer 50-plussers aangeworven dan sollicitanten onder de 25. "Bij 1 op de 20 aanwervingen is de werknemer nu ouder dan 55." (LB)

