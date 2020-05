Exclusief voor abonnees Dubbel zoveel 11-jarige meisjes voelen zich slecht 20 mei 2020

Steeds meer jonge tieners, en dan vooral meisjes, hebben psychische problemen. Dat blijkt uit een studie van het Europese bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie. "Dat zoveel jongeren zich neerslachtig, nerveus of prikkelbaar voelen, is een zorg voor ons allemaal", zegt de Belg Hans Kluge, directeur Europa bij de WHO. In Europa meldt één op de vier tieners problemen. In Vlaanderen zijn de cijfers iets gunstiger, maar ook hier gaan ze in stijgende lijn. Van de 11-jarige meisjes in Vlaanderen zei 14% in 2018 zich meer dan eens per week slecht te voelen. In 2014 was die probleemgroep half zo groot. Bij de 11-jarige jongens steeg het percentage van 4% in 2014 tot 11% in 2018. De psychische problemen nemen toe bij het opgroeien. Bij de 13-jarigen meldt al 16% van de meisjes en 9% van de jongens mentale problemen, vier jaar eeder was dat 13 en 8%. Bij de 15-jarigen bleven de cijfers stabiel. Zowat één op de vijf meisjes en bijna één op de tien jongens heeft het regelmatig moeilijk. In totaal werden gegevens verzameld van 227.441 schoolkinderen uit 45 landen.

