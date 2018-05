Dubbel zo veel punten en dubbel zo veel goals voor Standard sinds komst Carcela 08 mei 2018

Sá Pinto heeft zijn verdienste en Edmilson eist een hoofdrol op in de play-offs, maar de impact die Mehdi Carcela heeft, is onmiskenbaar. Sinds hij op 31 januari, enkele minuten voor middernacht, zijn handtekening zette, loopt Standard als een trein. De Rouches sprokkelden in de dertien wedstrijden sinds hij weer op Sclessin neerstreek 30 punten. Exact evenveel als in de 24 (!) matchen ervoor. De cijfers spreken voor zich. Op zijn eentje was Carcela goed voor 5 goals en 7 assists in dertien matchen. (SJH)

