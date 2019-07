Exclusief voor abonnees Dubbel zo veel premies voor elektrische wagens 08 juli 2019

Er worden steeds meer premies voor elektrische wagens aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. In de eerste helft van het jaar ging het om 593, tegenover 415 in heel 2018. In totaal werd er 2.230.216 euro uitgekeerd. De premie voor zero-emissiewagens werd ingevoerd in 2016. Ook de aanvragen voor elektrische bromfietsen en motorfietsen stegen, tot respectievelijk 459 en 86. Op basis van de premie-aanvragen zijn de populairste elektrische wagens de Nissan, Leaf, de Tesla Model 3 en de Renault Zoe. Voor bromfietsen gaat het om de Niu, de Lifan E3 en de Super Soco. Voor motorfietsen is dat de Niu NGT en de Zero Motorcycle.