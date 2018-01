Dubbel zo veel bezoekers voor Olmense Zoo Dank u, Ben Weyts 00u00 0

50 dagen na de heropening zijn ze het in de Olmense Zoo wel zeker: slechte reclame bestaat niet. Met (ongewilde) dank aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die de vergunning van het dierenpark tijdelijk introk omdat de regels rond dierenwelzijn niet werden gerespecteerd. Sinds de heropening op 18 november tot het begin van de kerstvakantie kwamen al 3.738 bezoekers een kijkje nemen tijdens de weekends - een verdubbeling in vergelijking met de 1.877 weekendbezoekers van vorig jaar in diezelfde periode. Tijdens de kerstvakantie, wanneer de zoo ook tijdens weekdagen geopend is, klokte de uitbater dit jaar af op 1.442 bezoekers. Iets meer dan de 1.378 bezoekers van vorig jaar, al rest er nog het laatste weekend van de vakantie.

