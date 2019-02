Dubbel zo veel animo voor wind- als voor kernenergie 19 februari 2019

79% van de Belgen vindt dat er meer windmolens gebouwd moeten worden, ook in hun eigen woongebied. Maar voor hun energievoorziening kijken ze niet alleen naar hernieuwbare bronnen. 40% van de Belgen vindt dat we ook nieuwe kerncentrales moeten bouwen - al zijn de Walen daarover minder enthousiast dan de Vlamingen. In Vlaanderen zijn N-VA- kiezers de grootste voorstanders (60%) van nieuwe centrales, gevolgd door de Vlaams Belangers (52%). Dat zijn dan ook de enige partijen die pleiten voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Opvallend: ook de helft van de PVDA-kiezers is voor de bouw van nieuwe kerncentrales.