Dubbel zo hoge boetes voor middenvakrijders 14 februari 2019

Vanaf april wordt middenvakrijden op dezelfde manier beboet als rechts inhalen. Er komt ook meer controle op. De Kamercommissie Infrastructuur stemde gisteren in met het voorstel van Open Vld-Kamerleden Tim Vandeput en Sandrine De Crom. VIAS concludeerde uit een enquête dat middenvakkleven de grootste ergernis is op snelwegen. "Nochtans is de wegcode duidelijk: wie links inhaalt, moet nadien terug naar rechts uitwijken", legt De Crom uit. Tot nog toe wordt rechts inhalen zwaarder bestraft dan middenvakrijden. "Oneerlijk en niet logisch, aangezien die overtreding vaak het gevolg is van het middenvakrijden." Wie toch op het middenvak blijft kleven, betaalt vanaf april 116 euro bij een onmiddellijke inning en 160 bij een minnelijke schikking.

