Dubbel goud voor Swings en Suttels 11 juli 2019

WK SKEELEREN

Jason Suttels pakte dinsdag al het goud op de 10km puntenafvalling en gisteren herhaalde hij dit op de 10 km afvalling. Met zijn bronzen medaille op de 1.000 meter snelheid is Suttels al aan zijn derde plak toe. Bart Swings wilde niet onderdoen voor zijn jonge landgenoot. Swings was sneller dan de Colombiaan Marcelli op de 1.000m snelheid en hij leverde ook een sterke prestatie op de 10km puntenafvalling. Halfweg had hij een veilige voorsprong op de Colombiaan Cujavente en de Italiaan Niero. Swings pakte het goud met 22 punten, Cujavente werd tweede met 15 punten, Niero finishte op de derde plek. Sandrine Tas plaatste zich voor de finales van de 1.000m én de 10 km puntenafvalling. Ze koos voor de 1.000m, maar kwam niet verder dan de vierde plaats. (RFO)

