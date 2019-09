Exclusief voor abonnees Dubbel gevoel 18 september 2019

Veel succes, Pia! Als mama van een zoontje dat 14 jaar geleden stierf aan SMA, stel ik me wel de vraag hoe andere ouders met een ziek kindje zich momenteel voelen. Want hoe zeer ik Pia een lang leven met gezonde spiertjes gun, zo zeer leef ik ook mee met zij die de centjes niet tijdig bij elkaar zullen krijgen... Heel dubbel. Go For It, Pia!