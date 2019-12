Exclusief voor abonnees Dubbel feest voor Red Lions 23 december 2019

Na vice-olympisch (2016) en wereldkampioen (2018) schopten de Belgische hockeymannen het in 2019 ook tot Europees kampioen, voor eigen volk dan nog wel. Dat leverde zaterdagavond op het Sportgala in Schelle niet één, maar twee prijzen op. Nadat ze eerder al de Trofee voor Sportverdienste kregen, werden de Red Lions (voor de vierde keer al) gekroond tot Ploeg van het Jaar. "Deze krijgt een plaats in onze headquarters in Beerschot. We hebben daar een 'olympic room'", aldus Loick Luypaert en Alexander Hendrickx, die de trofee samen met Arthur De Sloover en Augustin Meurmans kregen overhandigd door ex-zeilster en Sportvrouw van het Jaar 2012 Evi Van Acker. "De prijzenkast is nog niet helemaal vol, er kan nog een olympische gouden medaille bij. Die is voor 2020. We beseffen eigenlijk nog niet zo goed hoeveel mensen we raken en inspireren met onze sport en hopen dat dat alleen maar nóg meer zal zijn na de Spelen in Tokio." Ook Shane McLeod, drijvende kracht achter de Lions, deelde in het eerbetoon. Sinds vorig jaar kunnen ook buitenlandse coaches met verdiensten in België de trofee van Coach van het Jaar winnen en dus volgde de 51-jarige Nieuw-Zeelander Rode Duivels-coach Roberto Martínez op. McLeod was niet op het gala aanwezig, hij viert het eindejaar in eigen land. "Een hele eer", vond hij het evenwel in een Skype-gesprek. "Een mooie bekroning voor onze hele groep, die erg complementair is. België is echt mijn thuis geworden. Het is leuk erkenning te krijgen voor mijn werk." (JDK/JBE)

