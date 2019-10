Exclusief voor abonnees Dubbel bekerweekend 31 oktober 2019

Met de heenwedstrijd op vrijdag en de terugwedstrijd op zondag strijden de vrouwenteams dit weekend voor een plaats in de halve finales van de beker. Zowel Gent (tegen Lendelede) als Oostende (tegen Michelbeke) klopten hun bekertegenstanders dit seizoen al in de competitie. Als Gent en Oostende zich plaatsen, ontmoeten ze elkaar in de volgende ronde. (WVM)

