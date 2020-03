Exclusief voor abonnees DUATLON 10 maart 2020

Vincent Bierinckx (4de) en Angelo Vandecasteele (5de ) zijn in het Spaanse Punta Umbria in de top tien geëindigd in het EK duatlon. De titel ging naar de Franse titelverdediger Benjamin Choquert. Simon De Cuyper finishte als 21ste. Bij de vrouwen, waar de zege naar de Oostenrijkse Lisa Perterer ging, legde Lotte Claes (deelneemster uit Kamp Waes) beslag op de vijftiende plaats. (KTO)