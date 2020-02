Exclusief voor abonnees Duatlon 17 februari 2020

Seppe Odeyn uit Herent begon 2020 met een zege. Hij was de primus van de eerste editie van de Powerman Portugal in Mafra. Leuvenaar Jan Petralia lag halfweg het fietsen op kop en kwam net dan ten val. Na zijn tuimelperte kreeg hij kettingproblemen en moest hij opgeven. Odeyn nam de leiding over en gaf die niet meer af. Bij de vrouwen won de Zwitserse Zoller. Lotte Claes uit Geraardsbergen werd er vierde. (SVDL)