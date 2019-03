Exclusief voor abonnees DUATLON 26 maart 2019

Seppe Odeyn heeft de Powerman van Griekenland op zijn naam geschreven, de tweede Europese Powerman duatlon op de lang afstand van dit seizoen in Europa. Het is al de tweede Belgische zege in 2019 nadat Diego Van Looy de Powerman Mallorca gewonnen had in februari. Odeyn haalde het voor de Italiaan Michele Paone en de Fransman Thibault Le Cras. (KTO)