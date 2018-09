Duatlon 03 september 2018

In 2016 schopte hij het nog tot wereldkampioen en in 2015 en in 2017 werd hij vicekampioen, maar zondag kon Seppe Odeyn die prestaties op het WK duatlon op de lange afstand niet herhalen. In het Zwitserse Zofingen had hij een mindere dag en gaf hij op in de eerste kilometers van het wielrennen. De Fransman Gaël Le Bellec pakte zijn derde titel. Bij de vrouwen eindigde Virginie Soenen als 10de.