DUATLON: ODEYN PAKT ZEGE OP MALLORCA 20 februari 2018

Onze landgenoot Seppe Odeyn pakte in de Powerman van Mallorca zijn eerste grote internationale zege van het seizoen. Hij won vlot de duatlon over de lange afstand in Can Picafort in 2u34:37. Daarmee was hij ruim twee minuten sneller dan thuisatleet Miguel Angel. De Fin Jarmo Rissanen werd verrassend derde in 2u36:48. (KTO)