Dua Lipa mag wél vloeken op Radio 2 04 mei 2018

Het nieuwste nummer van Dua Lipa, 'IDGAF' - de afkorting van 'I Don't Give A Fuck' - klinkt voortaan anders op Radio 2. Op de familiezender werd de voorbije dagen het f-woord in het liedje nog netjes weggepiept. Maar vanaf nu is het wél te horen. "Soms worden 'opgekuiste' versies van een nummer aangeleverd door de platenfirma, en dat was bij deze van Dua Lipa ook het geval", klinkt het bij de VRT. "Tot de muzieksamensteller van Radio 2 merkte dat MNM wel over het origineel beschikte, waarna hij die heeft opgevraagd bij de platenfirma. Vanaf nu gebruiken we dus die nieuwe versie bij Radio 2. Het is zeker geen VRT-beleid om muziek te censureren. Zoiets doen we nooit." (JOBG)

