Dua Lipa Koningin van de singles 21 december 2018

Dua Lipa domineerde deze zomer al de festivals, nu domineert ze de eindejaarslijsten. Want met 'One Kiss' ( een samenwerking met dj Calvin Harris), 'IDGAF', 'New Rules', 'Homesick' en 'Electricity' (samen met Silk City) staat ze met liefst vijf nummers in de top 100 van 2018. Daarmee is ze de enige artiest met zoveel nummers in het jaaroverzicht. Ed Sheeran staat er 4 keer in, net als Marshmello, Anne-Marie en Post Malone. Lost Frequencies en Like Mike zijn de enige Belgen die we 3 keer tegenkomen in het overzicht. Alweer een grens verlegd dus voor Dua Lipa, en dat doet de Brits-Kosovaarse graag. "De grootste moeilijkheid was om tweeënhalf jaar geleden volledig voor mijn muziek te kiezen, ook al wist ik op mijn 6de al dat muziek mijn leven was. Maar pas op mijn 15de ben ik voor mijn doel gegaan. Ik wilde iets maken wat nieuw was, iets wat je nog niet hoorde op de radio en kijk nu. Ongelofelijk, ik hou van mijn job", vertelde ze ons recent nog in een exclusief interview.

