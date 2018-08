Dua Lipa Knallen met een griepje 17 augustus 2018

00u00 0

Eigenlijk moest Dua Lipa in bed liggen, want ze heeft de griep. Maar zelfs dat krijgt de populairste zangeres van het moment niet klein. "Aan iedereen die me wil knuffelen: dat mag. Maar morgen niet komen klagen als je ziek in bed ligt, hé", lachte de popdiva. Het was helaas wel te horen dat Dua Lipa zich niet goed voelde. Haar stem klonk bij momenten wat hees. Maar dat boeide de menigte aan het hoofdpodium niet. Het werd één groot feest. Twee jaar geleden stond ze nog in de Dance Hall, nu mocht ze op de mainstage. En terecht. Van 'Be The One' tot 'One Kiss' - dé hit van 't moment met Calvin Harris - 'Scared To Be Lonely' en 'New Rules': de ene topper na de andere werd luidkeels meegebruld van de eerste tot de laatste noot. Dua Lipa zelf,die sprong headbangen in het rond. Naast zingen kan ze ook een stevige portie sexy dans verkopen. Dankzij de Pukkelpoppers voelde de popdiva zich al wat beter. "Jullie genezen mij. Dank jullie wel", zette Dua Lipa achteraf op Twitter.

HLN