DTM en 24 Hours of Zolder verplaatst op racekalender

Het openingsweekend van het DTM-kampioenschap, dat in normale omstandigheden in het laatste weekend van april zou plaatsvinden, wordt verschoven naar het weekend van 7-9 augustus. De 24 Hours of Zolder krijgt daardoor een 'wintereditie' en zal op 7 en 8 november plaatsvinden. Dat hebben Circuit Zolder en ITR, de organisator van het DTM-kampioenschap, bekendgemaakt. "Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen. Maar deze verschuivingen op de kalender bieden ook mogelijkheden", aldus directeur Sven Pribylla van Circuit Zolder. "We hopen in de eerste plaats dat het land en de wereld tegen dan hersteld zijn van de pandemie. Circuit Zolder zal er in dat geval alles aan doen om van de hervatting van de competities met de DTM een memorabel augustusweekend te maken. We zullen nog een tandje bijsteken wat betreft beleving en randanimatie, het publiek verwacht dat ook." (JCA)

