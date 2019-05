Exclusief voor abonnees Druppelkoffie 01 juni 2019

Met de nieuwe Esperta by Krups belooft Nescafé Dolce Gusto een barista-ervaring bij je thuis. Ietwat overdreven, want ook dit toestel werkt met koffiecapsules, maar twee 'extractiemogelijkheden' zorgen toch voor een meerwaarde. Met de espresso boost-knop kan je je espresso nog intenser in je kop laten knallen, en geloof ons: wij proefden het verschil. Minder geduldig waren we met de delicate brew-optie. Minutenlang toekijken hoe je koffie druppel per druppel - zoals vroeger, kortom - in je tas neerdruppelt, lijkt uitsluitend iets voor mensen met ochtendlijke zeeën van tijd, zelfs al kan je alles vooraf programmeren via je smartphone. Misschien dat het design - het toestel heeft wat weg van een bunsenbrander uit een labo - niet bij iedereen in de smaak valt, maar bij ons kreeg de Esperta intussen toch een vaste plek op het aanrecht. Met dank ook aan het vrij ruime waterreservoir van 1,4 liter. (StV)

Adviesprijs Esperta by Krups: €149.

Te koop in elke elektrozaak.

