Druppel bloed van paus even in Halle: elke dag misvieringen 15 februari 2019

Morgen komt een bijzonder relikwie naar Halle: een stuk stof met daarop bloed van de heilige paus Johannes Paulus II. De relikwie komt over van het Nederlandse 's-Hertogenbosch. Negen dagen lang zal de bloeddruppel te zien zijn in het Monasterium van het Heilig Sacrament, waar de Zusters Sacramentinen verblijven. "Zijn pausschap was een heel bijzondere periode, met de aanslag op zijn leven in 1981, zijn vele wereldreizen en talloze publicaties", laten de zusters weten. "Maar het meest herinneren we ons nog de laatste weken en dagen, waar hij een groot getuigenis gaf van vertrouwen in het lijden. Zijn doodsstrijd werd door miljoenen mensen biddend begeleid." Iedere dag zullen er misvieringen zijn om de relikwie te eren. De grote kapel van de zusters zal ook elke dag open zijn voor het grote publiek. "Wij willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om deze relikwie te vereren", besluiten de zusters. (MEN)

