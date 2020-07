Exclusief voor abonnees Druktebarometer van kust al ruim 300.000 keer aangeklikt 03 juli 2020

De druktebarometer van de kust, waarbij je voor je bezoek kan kijken of er plaats is aan zee, is erg populair. In één week tijd werd de toepassing op dekust.be al ruim 300.000 keer aangeklikt, zegt provinciebedrijf Westtoer. De barometer baseert zich onder meer op data van mobiele telefoons om de situatie in elke kustgemeente in kaart te brengen. Er zijn vier categorieën: rustig (donkergroen), gezellig (groen), druk (geel) en zeer druk (oranje). Morgen en overmorgen wordt alvast een 'donkergroen' weekend verwacht.