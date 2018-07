Drukkend warm 20 juli 2018

00u00 0

Vandaag zien we op de barometer drukdalingen, te wijten aan een naderende storing. Wolkenvelden nemen gestaag toe vanuit het zuidwesten en tegen de middag is er kans op een bui nabij de Franse grens. Later kan er ook elders een plaatselijke bui komen. Een donderslag is niet uitgesloten. Tussendoor zijn er droge perioden, vergezeld van wat zonnestralen. Het wordt drukkend warm bij maxima rond 27 graden. In de Kempen kan het kwik een tropische 30 graden bereiken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Kempen

weer