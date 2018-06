Druk programma voor Belgen vandaag 15 juni 2018

00u00 0

Baaldag voor de Belgische speelsters gisteren op het grastoernooi van Rosmalen. Elise Mertens (WTA 15) geraakte door de constante miezelregen nog wel aan vier games, in twee beurten, maar toen ze gisterenavond laat voor de zoveelste keer uitschoof op het vochtige gras, was het toch over en uit. Vandaag moet ze haar tweede ronde tegen de Duitse kwalificatiespeelster Antonia Lottner (WTA 148) verder afwerken. Kirsten Flipkens (WTA 60) kwam zelfs helemaal niet op het terrein voor haar tweede partij tegen Kiki Bertens (WTA 21) en ook zij mag het vandaag opnieuw proberen. Winnen onze landgenotes hun wedstrijd, dan moeten ze ook nog een kwartfinale - Mertens tegen Viktoria Kuzmova (WTA 81) en Flipkens tegen Ajla Tomljanovic (WTA 71) of Aryna Sabalenka (WTA 46) -spelen waarbij Mertens ook nog sowieso haar tweede ronde in het dubbelspel moet afronden. Flipkens zit, samen met tegenstandster Bertens als partner, al in de halve van het dubbeltoernooi. Flink programma dus voor de Belgen op de Libéma Open vandaag. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN