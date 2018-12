Druk op Antwerpse sp.a stijgt 10 december 2018

Sp.a-voorzitter John Crombez wond er gisteren geen doekjes om: de gebeurtenissen in de Wetstraat bemoeilijken de Antwerpse gesprekken over een nieuw stadsbestuur. "Zodra we bereid waren om met de N-VA te praten, kwam er veel druk op ons. Die druk verhoogt nu nog", klinkt het. Eén van de sp.a-verkozenen in Antwerpen, Hicham El Mzairh, erkent dat hij het moeilijk heeft met de situatie. "Ik ben zelf het product van een regularisatie. Ik kan niet leven met een actieve opsporing van vluchtelingen. Als De Wever een extreemrechtse campagne voert, zal het zonder mij zijn." (PHT)