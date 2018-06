Druk bezig zijn maakt ons geurenblind 07 juni 2018

Wie druk bezig of afgeleid is, kan tijdelijk zijn reukzin verliezen. Dat concludeert een studie van de unief van Sussex in het Verenigd Koninkrijk. Het verklaart onder meer waarom we in de keuken in alle verstrooidheid een gerecht kunnen laten aanbranden, zonder de geur tijdig op te merken. 'Onbewuste geurblindheid' of 'anosmia' doopten de wetenschappers het fenomeen. Volgens de onderzoekers is het de eerste keer dat geurblindheid werd bewezen in een experiment.